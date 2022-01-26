Кот-д'Ивуар — Египет: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка Африки

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар — Египет.



Ставка: обе забьют за 2.41.



«Ивуарийцы не смогли отобраться на мундиаль, оступившись в решающей встрече с Камеруном (0:1). Тем не менее Кубок африканских наций начался весьма неплохо. В групповой стадии не получилось дожать только Сьерра-Леоне (1:1), Кесси не забил пенальти, а оппонент отыгрался на 93-й минуте. В предыдущей игре команда без каких-либо проблем разобралась с Алжиром (3:1).

Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Египет с коэффициентом 2.26.

Египтяне какую-то неоднозначную игру показывают на турнире, ведь все игры закончились со счётом 1:0. В отличие от сегодняшнего оппонента, они смогли выйти в следующий этап отбора чемпионата мира. На групповом этапе коллектив не справился лишь с крайне грозной Нигерией (0:1).



На мой взгляд, шансы пройти в следующую стадию есть у обоих противников, на сегодняшний день они примерно равны. У ивуарийцев просто замечательная атакующая линия — Аллер, Кесси, Градель, Пепе. У египтян есть неудержимый Салах.



Думаем, что оба соперника забьют минимум по голу. Кот-д'Ивуар с такими форвардами вряд ли уйдёт без гола, но и Египет создаёт огромное количество моментов на турнире, нужно лишь добавить в реализации», — сказал Павлюченко.

Где покажут матч Кот-д'Ивуар — Египет?



От Дохи до Кампоамора. Как топ-клубы РПЛ готовятся ко второй части сезона?

Рио Фердинанд: Антони Марсьялю было необходимо уйти из «МЮ».