«Крылья Советов» — МХК «Динамо»: ставка Владимира Плющева на встречу МХЛ 26 января

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч МХЛ «Крылья Советов» — МХК «Динамо» Москва.



Ставка: ничья за 4.50.



«Команды решают разные задачи: «Крылья Советов» ведут отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, а динамовцы стараются закрепиться в первой четвёрке. Впрочем, если они на финише регулярного чемпионата выдадут хорошую победную серию, нельзя исключать тот вариант, что бело-голубые получат более высокий посев в плей-офф.

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Во вторник «Крылья» смогли дать бой динамовцам, и неизвестно, чем бы завершился матч, если бы гостям не удалось сравнять счет на последних секундах второго периода. «Динамо» выиграло 15 матчей из последних 16, сенсационно уступив 17 января на своём льду ступинскому «Капитану» — аутсайдеру Западной конференции.



В первом круге команды обменялись победами, не исключено, что подобный сценарий будет и сейчас. А вообще, в играх между этими командами давно не определялся победитель за пределами основного времени. Поставлю на ничью по итогам 60 минут», — сказал Плющев.

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