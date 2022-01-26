Мали — Экваториальная Гвинея: прогноз Максима Калиниченко на игру плей-офф Кубка Африки

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Кубка африканских наций Мали — Экваториальная Гвинея.
Ставка: победа Мали с форой (-1) за 2.10.
«В ещё одном матче 1/8 финала Кубка африканских наций встретятся команды Мали и Экваториальной Гвинеи. Сборные по-разному провели групповой этап. Думаю, фаворит здесь точно есть.
Прогноз Романа Павлюченко на матч Кот-д'Ивуар — Египет.
Сборная Мали финишировала в квартете на первом месте. Правда, она набрала за три тура столько же очков, сколько и Гамбия, но «орлы» расположились выше из-за дополнительных параметров. Команда играет сдержанно, много не рискует. Две победы она добыла с сухим счётом — 2:0 и 1:0. А вот с Гамбией сборная очки поделила — 1:1.
Экваториальная Гвинея сыграла на групповом этапе немного хуже своего соперника. Она финишировала на второй строчке, набрав шесть баллов. Кот-д'Ивуар опередил «национальную молнию» только на одно очко. Собственно, именно эта команда и нанесла поражение гвинейцам в первом туре (1:0). В остальных матчах команда победила с минимальным счётом 1:0.
В общем, я здесь склоняюсь к успеху Мали. Эта команда лучше показала себя в группе. На мой взгляд, ей по силам пройти в следующий этап Кубка. Ставлю фору (-1) на Мали», — сказал Калиниченко.
Где смотреть матч Кот-д'Ивуар — Египет?
Ставка на матч «Вест Бромвич» — «Престон».
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