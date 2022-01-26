Эшли Барти — Мэдисон Кис: прогноз Игоря Панкова на матч 1/2 финала Australian Open

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч 1/2 финала Australian Open Эшли Барти — Мэдисон Кис.



Ставка: победа Кис с форой (+5) за 1.72.



«Эшли Барти после вылета Крейчиковой и Соболенко уже гарантировала себе по итогам турнира сохранение звания первой ракетки мира. Однако до главной цели – первого домашнего мэйджора – еще два шага. Так получается, что последние годы вокруг да около финала ходила в Мельбурне теннисистка. Сейчас с самого старта сезона Барти взялась за дело и пока никому ее не удалось остановить. Пегула в четвертьфинале не смогла сыграть агрессивно, явно заметно было, как Эшли старалась подавить свою соперницу активными действиями, даже другой раз и чересчур рисковала.

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Впереди игра против Мэдисон Кис. Соперница из тех, кто также любит и умеет играть первым номером. Конечно, тогда, когда пребывает в форме и когда в голове только теннис. А сейчас именно такой момент у Мэдисон. Очевидно, что на ровном месте победы над Бадосой и Крейчиковой не появляются, как бы не играли соперницы. По этим двум матчам видим очень высокие для Кис показатели попадания первым мячом. А это ее «хлеб» и возможность быстро завершать розыгрыши, брать геймы на своей подаче. 26 на 18 и 27 на 21 по виннерам-анфорсам в двух последних матчах. Для Мэдисон с её манерой игры отличные цифры.



Несомненно, остановить Барти сегодня – задача не из простых. Но Кис фактически с начала сезона идёт недооценённой в линии букмекеров. А ее теннис вместе с хорошей формой – это как раз то, что нужно. Думаю, фору в пять геймов американке по силам удержать», — сказал Панков.

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