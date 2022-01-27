Даниэль Коллинз — Ига Cвёнтек: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниэль Коллинз — Ига Свёнтек в полуфинале Australian Open — 2022.



Ставка: победа Свёнтек за 1.73.



«Полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Можно назвать его неожиданным, но только с одной стороны. Всё-таки Коллинз уже играла в Мельбурне на этой стадии, Свёнтек — чемпионка турнира «Большого шлема». Потенциал им позволяет играть на этой стадии, но казалось, что есть более явные претенденты.

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Что нам ждать от этой встречи? Коллинз играет в более атакующей манере, старается действовать резко, остро, но и Свёнтек всё то же самое способна делать. Обе готовы и в обороне доставать невероятные мячи. Коллинз это делала с Таусон, Свёнтек только что с Канепи вытаскивала невероятные розыгрыши. В какой-то мере можно сказать, что девушки действуют в похожей манере.



В данной ситуации я буду ставить на более стабильную Свёнтек. Мне кажется, что она увереннее в своих силах и не проигрывает мячи серийно. А Коллинз этим грешит — может несколько двойных подряд выполнить, проиграть гейм только на своих ошибках. В этом мне видится превосходство польской теннисистки. К тому же она в своей карьере проходила полуфинальную стадию турнира «Большого шлема», а Коллинз такого опыта не имеет», — сказала Чакветадзе.

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