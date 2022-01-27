Эквадор — Бразилия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Эквадор — Бразилия.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.63.
«Эквадорцы проводят крутой отбор к чемпионату мира и располагаются на третьем месте, набрав 23 балла. Дома они ещё и крайне надежны в обороне, пропустив только пять мячей за семь игр, причем ни одного за прошлые четыре встречи. В предыдущем матче удалось обыграть Чили со счетом 2:0.
Какой канал покажет матч Эквадор — Бразилия?
Бразильцы лидируют в таблице, уже гарантировав себе попадание на ЧМ-2022. Дома они и вовсе выиграли все поединки, а на выезде было лишь две ничьи. К слову, в прошлом противостоянии коллектив не позволил отличиться крепкой Аргентине (0:0) в абсолютно равном поединке.
На мой взгляд, ставка в пользу низкого тотала будет оптимальной, голов много ждать не стоит. Гости играют очень закрыто и соперники смогли им общими усилиями за квалификацию забить только четырежды.
Кроме того, можно сказать, что и Эквадор может сыграть на равных, всё-таки он гораздо мотивированнее, да и дома играет великолепно. На родном стадионе он и вовсе не пропускает на протяжении четырёх туров», — сказал Павлюченко.
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