Эквадор — Бразилия: прогноз Эдуарда Мора на встречу квалификации ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Эквадор – Бразилия.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.
«Мне кажется, будет очень интересная игра. Как мы знаем, Бразилия с отрывом идёт на первом месте и уже обеспечила себе место на чемпионате мира в Катаре. Несмотря на это, Тите всё равно вызвал основной состав. Ростер очень сильный, конкуренция высокая. Думаю, что все вышедшие на поле будут себя стараться проявить.
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Эквадор идёт довольно высоко, на третьем месте. Борется за право попасть на чемпионат мира. На шесть очков команда опережает Колумбию, Перу и на семь очков – Чили и Уругвай. Но концовка предстоит непростая. Поэтому надо постараться взять очки с Бразилией.
Думаю, что обе команды будут играть на победу. У одних будет карьерная мотивация – зарекомендовать себя в сборной. У других мотивация турнирная – добиться права выхода на чемпионат мира.
Учитывая, что на бразильцев не давит турнирная ситуация, они должны сыграть раскованно и открыто. При этом последние матчи с Аргентиной и Колумбией команда сыграла 0:0. Но там было важно не проиграть и взять очки. А сейчас команда уже может играть раскрепощённо.
С большой долей вероятности думаю, что победит Бразилия. Но не исключаю и того, что Эквадор даст бой и очки наберёт.
Мой прогноз – ТБ (2.5). Даже если выиграет Бразилия, за счёт желания и домашних трибун Эквадор свой гол забьёт», — сказал Мор.
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Ставка на матч Эквадор — Бразилия.
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