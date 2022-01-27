Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open

Известная в прошлом российская теннисистка Анна Чакветадзе дала прогноз на полуфинальный матч Australian Open — 2022 между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Игра пройдёт 28 января.

Ставка: победа Даниила Медведева за 1.42.

Где смотреть матч Циципас — Медведев?

«Соперник по полуфиналу неожиданный, у Циципаса не так давно была травма, а затем восстановление. Медведев исторически хорошо играет с Циципасом, вне корта у них непростые взаимоотношения. Тем интереснее будет наблюдать за матчем. Даня здорово настраивается на такие игры.

Думаю, он проанализирует свои оплошности, сделает поправки. И будет играть с первого мяча на высоком уровне, а не раскачиваться так долго, как в четвертьфинале. Слабые места Циципаса Медведев хорошо знает. Думаю, Даня будет фаворитом», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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