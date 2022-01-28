Стефанос Циципас — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стефанос Циципас — Даниил Медведев в полуфинале Australian Open — 2022.



Ставка: ТМ 38.5 за 2.07.



«Даня Медведев в полуфинале Australian Open сыграет со Стефаносом Циципасом. Нельзя сказать, что они хорошие друзья вне корта.

Где покажут матч Циципас — Медведев?

Очень много сил потратил Даня Медведев на предыдущий матч. Два матча подряд сыграть таким образом в теории можно, но это будет убийственно для Медведева. Он очень хорошо знает игру Циципаса, так как с детства они выступали на одних и тех же турнирах. У Стефаноса была травма, он делал операцию, и для него вообще большая неожиданность, что он дошёл до полуфинала. Он легко выиграл свой предыдущий матч, но там слишком пассивен был его соперник.



Медведев очень хорош. Даже когда у него ничего не получается, он находит ключик к победе. Мы увидели это в предыдущем матче – за счёт воли Даня выиграл. Думаю, что предстоящий матч не будет таким же сложным для Медведева – теннисисты сыграют меньше 38.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

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