Медведев — Циципас: во сколько начало матча Australian Open, где смотреть в прямом эфире

28 января в Мельбурне (Австралия) состоится полуфинал Australian Open — 2022 Стефанос Циципас — Даниил Медведев. Начало — не ранее 11:35 мск. На территории России прямую трансляцию матча покажет телеканал «Евроспорт».
Бывший американский теннисист дал прогноз на матч Циципас — Медведев.
Эксперты уверены в победе Даниила Медведева, коэффициент на победу второй ракетки мира — 1.39. На выход Стефаноса Циципаса в финал предлагается поставить за 3.25.
Ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.73, а тотал меньше 37.5 гейма оценён коэффициентом 2.15. Заключить пари на пятый сет предлагается за 3.40, тай-брейк доступен за 1.56.
Победа Медведева с форой (-3.5 гейма) идёт за 1.77, победа Циципаса с форой (+3.5 гейма) — за 2.14.
Усталость — это иллюзия? Что стоит между Медведевым и финалом АО-2022.
Прогноз Анны Чакветадзе на матч Циципас — Медведев.
Прогноз Евгения Кафельникова на матч Циципас — Медведев.
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