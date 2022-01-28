«Ростов» — «Штутгарт»: прогноз Владислава Киреева на товарищеский матч

Профессиональный каппер Владислав Киреев дал прогноз на товарищеский матч «Ростов» — «Штутгарт».
Ставка: победа «Штутгарта» с форой (-0.25) за 1.67.
«Смотрю я на предсезонные матчи российских клубов и какого-либо оптимизма не испытываю. Понятное дело, что команды только недавно вышли из отпуска, но результаты удручающие. ЦСКА проигрывает люксембургскому клубу, «Зенит» не побеждает болгарский, как и «Локомотив» чешский. Чехам проигрывают и «Химки, и тот же «Ростов». Куда уж нам тягаться с Бундеслигой.
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Тем более «Штутгарт» сейчас в лучших физических кондициях. У них в разгаре сезон. Даже с учётом ротации и маленькой мотивации немцы видятся мне явным фаворитом здесь. Игра с «Ростовом» будет во время международной паузы на игры сборных (не европейских). У немцев останется основной костяк и будет вести подготовку к игре с «Айнтрахтом» 5 февраля.
В общем, не думаю, что немцы выпустят голый резерв на своём сборе в Испании. Ожидаю вполне боевой состав, способный обыграть только ещё набирающий кондиции «Ростов», — сказал Киреев.
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