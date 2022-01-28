Венесуэла — Боливия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Венесуэла — Боливия.



Ставка: Боливия не проиграет за 2.30.



«Венесуэльцы располагаются на последнем месте всего с семью баллами и огромным отставанием от попадания на мундиаль. За девять матчей получилось набрать очки только в одном — 2:1 с Эквадором. В предыдущей встрече они потерпели поражение в упорном матче с Перу (1:2).

Где смотреть матч Венесуэла — Боливия?

Боливийцы находятся на восьмом месте, проводя очень мощный отборочный этап. Они выступают очень удачно, отстав только на два балла от пятёрки сильнейших. Если бы не было поражения от Перу (0:3) на прошлом сборе, то команда и вовсе была бы уже в четвёрке, учитывая победу над Уругваем (3:0).



В этом противостоянии трудно выбрать фаворита, но всё-таки отдам предпочтение гостям. Они набрали превосходную форму и получили возможность побороться за мундиаль, за эту путёвку нужно бороться.



Хозяева же практически упустили уже и теоретические шансы на пятёрку сильнейших, так что такой турнирной мотивации у них нет. Конечно, дома венесуэльцы будут бороться за очки, однако оппонент готов лучше физически», — сказал Павлюченко.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Колумбия — Перу.

Ставка на матч «Нант» — «Брест» с коэффициентом 2.18.

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