Колумбия — Перу: ставка Романа Павлюченко на игру отбора ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Колумбия — Перу.



Ставка: победа Колумбии за 1.74.



«Колумбийцы как-то неоднозначно играют в нынешнем отборе. За пять предыдущих туров — четыре нулевые ничьи. С одной стороны, баллов заработано мало, с другой — большая часть соперников была из числа лидеров и это не мешает занимать четвёртое место. Только Бразилию (0:1) удивить не получилось.

Где смотреть матч Колумбия — Перу?

Перуанцы пока что с 17 баллами располагаются в пятёрке сильнейших. Тем не менее в двух предыдущих встречах они забрали свои очки с аутсайдерами — сначала со счётом 3:0 уничтожили Боливию, а затем и с Венесуэлой (2:1) разобрались. В новом году в товарищеских матчах команда ещё не проигрывала.



На мой взгляд, в этой паре сильнее окажется принимающая сторона. У колумбийцев масса ярких футболистов в составе, и вряд ли они намереваются остаться без чемпионата мира, пора бы уже прерывать серию без побед.



Гости тоже хороши, однако на выезде результаты далеко не самые привлекательные. Думаю, что на индивидуальном мастерстве хозяева заберут сегодня три балла и упрочат своё положение», — сказал Павлюченко.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Венесуэла — Боливия.

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