«Красная Армия» — «Алмаз»: ставка Владимира Плющева на матч МХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч МХЛ «Красная Армия» – «Алмаз».



Ставка: победа «Красной Армии» и тотал больше 5.5 за 1.85.



«Неудачи в начале этого года не помешали «Красной Армии» остаться лидером Западной конференции. Благодаря победной серии из 23 матчей командой Рината Хасанова был создан хороший отрыв. В начале этой недели армейцы сыграли два непростых матча со своим главным аутсайдером по Западу – ярославским «Локо». Обе игры получились сверхнапряжёнными – победа на последних секундах в основное время 4:3 и поражение в концовке овертайма – 0:1. Сил затрачено немало.

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Череповчане «размялись» в Мытищах, где «Атлант» ожидаемо не смог оказать сопротивление. «Алмаз» победил 3:2 и 4:1. А до этого череповчане сыграли четыре матча в Санкт-Петербурге, откуда привезли две победы.



В первой части сезона «Красная Армия» выиграла в Череповце 3:1 и 4:1. Вообще, между собой команды в последнее время играют почти всегда нерезультативно. Больше пяти шайб на двоих они забросили лишь один раз за последние девять матчей. Тем не менее в предстоящем матче хорошей считаю двойную ставку – победа «Красной Армии» и тотал больше 5.5 шайбы», — сказал Плющев.

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