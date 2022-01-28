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Колумбия — Перу: прогноз Георгия Шевцова на встречу отбора ЧМ-2022

Колумбия — Перу: прогноз Георгия Шевцова на встречу отбора ЧМ-2022
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Профессиональный каппер Георгий Шевцов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Колумбия — Перу.

Ставка: победа Колумбии за 1.71.

«Колумбия встретится с Перу. На протяжении уже целых пяти официальных матчей Колумбия не может победить, в основном это игры вничью и было одно поражение. Именно из-за этих приключений команда и находится на стыке попадания на чемпионат мира и пролёта.

Надо брать быка за рога и побеждать. Коэффициент не особо большой, около 1.70, но здесь самый очевидный вариант — это просто заиграть победу Колумбии. Да, Перу действует неплохо, идёт на позитивной волне, но был перерыв, и это может сказаться позитивно на Колумбии и негативно на перуанской команде, поэтому поверим в хозяев и просто возьмём их победу», — сказал Шевцов.

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