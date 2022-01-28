Вячеслав Дацик — Зелимхан Дукаев: прогноз Вадима Тихомирова на бой 28 января

Автор сайта Matchtv.ru, комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Вячеслав Дацик — Зелимхан Дукаев.
Ставка: победа Дацика за 1.60.
«Вячеслав Дацик как будто бы набрал форму и сумел взять мотивацию из рождения дочери. Его бой с Пулемётчиком может стать боем примерно равных по навыкам людей, у одного из которых будет заметное преимущество в весе. Пулемётчик проводит яркие поединки, но сложно представить, как именно он сможет отыграть фору в 40-50 кг, которую получит Вячеслав Дацик. К тому же Рыжий Тарзан дерётся, по сути, на своей территории, в нём заинтересован канал-организатор, а это добавляет шансов на победу.
Коэффициент 1.6 в этом бою достаточно хороший, чтобы его забрать», — сказал Тихомиров.
Президент UFC назвал примерные сроки возвращения Конора Макгрегора.
- 28 января 2022
-
19:30
-
19:08
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 27 января 2022
-
23:38
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 26 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:14
-
15:00