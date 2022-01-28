Вячеслав Дацик — Зелимхан Дукаев: прогноз Вадима Тихомирова на бой 28 января

Автор сайта Matchtv.ru, комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Вячеслав Дацик — Зелимхан Дукаев.



Ставка: победа Дацика за 1.60.



«Вячеслав Дацик как будто бы набрал форму и сумел взять мотивацию из рождения дочери. Его бой с Пулемётчиком может стать боем примерно равных по навыкам людей, у одного из которых будет заметное преимущество в весе. Пулемётчик проводит яркие поединки, но сложно представить, как именно он сможет отыграть фору в 40-50 кг, которую получит Вячеслав Дацик. К тому же Рыжий Тарзан дерётся, по сути, на своей территории, в нём заинтересован канал-организатор, а это добавляет шансов на победу.



Коэффициент 1.6 в этом бою достаточно хороший, чтобы его забрать», — сказал Тихомиров.

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