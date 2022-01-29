Эшли Барти — Даниэль Коллинз: прогноз Софьи Тартаковой на финал Australian Open

Телеведущая и теннисный эксперт Софья Тартакова дала прогноз на финал Australian Open Эшли Барти — Даниэль Коллинз.
Ставка: победа Эшли Барти и тотал больше 20.5 гейма за 2.45.
«Мы говорили, что австралийка является фаворитом этих соревнований, поэтому неудивительно видеть её в финале. Она играет дома, поэтому у неё было больше времени адаптироваться — это её родной турнир. Удивительная судьба у Барти – она на два года уходила из большого тенниса, играла в крикет, но всё же возобновила свою карьеру, причём так успешно. Мы знаем, что она уже выигрывала два «Шлема», а сейчас есть возможность победить на домашнем «Шлеме».
Где покажут матч Барти — Коллинз?
Любопытно будет посмотреть её матч с Даниэль Коллинз. Дело в том, что это очень непростая девушка, не самый честный игрок на теннисной площадке. Но мне кажется, что все её крики, эмоции и нервы совершенно не будут действовать на Барти – её сейчас вообще мало что раздражает.
Коллинз будет стараться играть в два-три удара, атаковать с каждого удобного мяча. Самое главное для Барти — не раздражаться на достаточно специфическое поведение американки. Ещё давайте не забывать, что для Эшли быть в финалах крупных турниров — привычное дело, а для Коллинз это первое большое испытание. Справится ли? Не захлестнут ли её эмоции?
Я вижу фаворитом Эшли Барти. Мне кажется, что она возьмёт верх, пусть и в тяжёлом матче с напряжёнными сетами».
Прогноз Анны Чакветадзе на матч Барти — Коллинз.
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