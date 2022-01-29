«Фулхэм» — «Блэкпул»: ставка Александра Мостового на матч 29-го тура Чемпионшипа

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч английского Чемпионшипа «Фулхэм» — «Блэкпул».

Ставка: победа «Фулхэма» и обе забьют за 2.89.

«Фулхэм» в минувшем сезоне занял 18-е место в английской Премьер-лиге, что дало им путёвку во второй по значимости дивизион. «Дачникам» явно не по себе в Чемпионшипе – команда с первых туров серьёзно взялась за вопрос возвращения в АПЛ, на что у неё пока хорошие шансы.

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После 27 туров текущего сезона белые записали в актив 17 побед и шесть ничьих, что принесло 57 очков. В четырёх последних турах лондонцы добыли четыре победы – над «Редингом», «Бристоль Сити», «Бирмингемом» и «Сток Сити».



«Приморцы» за 27 туров добыли десять побед и шесть ничьих, которые принесли 36 очков и 14-е место. Очень слабо выглядит атака «мандаринов», которая отличалась чуть более одного раза за матч. В двух последних турах представители Ланкашира обыграли «Халл» и «Миллуолд».



В матче первого круга успех праздновал «Блэкпул», что может добавить столичным мотивации на эту игру. Мы считаем, что сегодня нас ждут голы в исполнении двух клубов, при этом отдадим предпочтение сегодняшним хозяевам, которые не имеют права на ошибку и серьёзно добавили в последних встречах. Моя ставка — победа «Фулхэма» + обе забьют».

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