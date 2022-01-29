Гамбия — Камерун: прогноз Ивана Млечного на матч 1/4 финала Кубка Африки

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций Гамбия — Камерун.

Ставка: победа Камеруна с форой (-1) за 2.06.



«Сборная Гамбии всех удивила – это её первый турнир, но она уже дошла до четвертьфинала, причём достаточно уверенно, хотя в команде нет футболистов, которые играют в топовых чемпионатах. Результат уже достаточно хороший, поэтому мне кажется, что на этом она и остановится. Объясню, почему.

Где покажут матч Гамбия — Камерун?

Есть две причины, по которым сборная Камеруна пройдёт дальше. Первая – очень хороший подбор игроков, очень многие футболисты играют в ведущих чемпионатах. Второе – турнир проходит в Камеруне, а страны-хозяйки очень часто проходят в финал и выигрывают его.



Камерун очень много забивает, но получил неплохую оплеуху в матче с Коморскими островами. В воротах соперника стоял полевой игрок, но победа досталась Камеруну нелегко. Думаю, в этой встрече сборная Камеруна никаких поблажек сопернику давать не будет и пройдёт дальше. Мой прогноз – победа Камеруна с форой (-1)».

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