ЧЕ-2022 по биатлону, гонка преследования, мужчины: смотреть онлайн, прямая трансляция

26 января стартовал чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 29 января, в немецком Арбере состоится мужская гонка преследования на 12,5 километра.

Поршнев завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Германии.

Начало пасьюта запланировано на 12:30 мск. Посмотреть прямую трансляцию гонки из Германии можно будет в эфире Eurosport.

Напомним, что на последнем турнире накануне старта зимних Олимпийских игр в Пекине выступят запасные олимпийской сборной России — Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Ранее (28 января) в мужском спринте на 10 километров Никита Поршнев завоевал серебро, а до этого (26 января) второе место в индивидуальной гонке на 20 километров занял Антон Бабиков. Всего у сборной России четыре награды и второе место. Россияне уступают сборной Норвегии, которая трижды выиграла золото.

Календарь трансляций чемпионата Европы по биатлону.

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