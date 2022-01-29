ЧЕ-2022 по биатлону, гонка преследования, женщины: какой канал покажет, где смотреть

26 января стартовал чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 29 января, в немецком Арбере состоится женская гонка преследования на 10 км. Начало пасьюта запланировано на 15:30 мск. Посмотреть прямую трансляцию гонки из Германии можно будет на каналах «Матч ТВ» и Eurosport.
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Напомним, что на последнем турнире накануне старта зимних Олимпийских игр в Пекине выступят запасные олимпийской сборной России — Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
Ранее (26 января) в женской индивидуальной гонке на 15 км Евгения Буртасова завоевала золотую медаль, а Наталья Гербулова — бронзовую. Всего у сборной России четыре награды и второе место в общем зачёте. Россияне уступают сборной Норвегии, которая трижды выиграла золото.
Календарь чемпионата Европы по биатлону.
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