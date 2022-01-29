Россия — Польша: где смотреть матч ЧЕ-2022 по мини-футболу, какой канал, прямая трансляция

Сегодня, 29 января, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2022 Россия — Польша. Начало встречи запланировано на 16:30 мск. Посмотреть прямое включение из Нидерландов можно на телеканале «Матч ТВ».
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Эксперты уже дали свой прогноз, в котором считают явным фаворитом сборную России. Заключить пари на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. В случае успеха выигрыш со ставки 1000 рублей составит 1180 рублей. Поставить на победу сборной Польши предлагается за 8.30.
Напомним, что ранее сборная России по мини-футболу гарантировала себе выход в четвертьфинал чемпионата Европы с первого места в подгруппе. Даже если у неё и сборной Хорватии в итоге окажется по шесть очков, подопечные Сергея Скоровича будут выше по итогам личной встречи (4:0).
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