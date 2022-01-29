Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз Екатерины Бычковой на финал Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Екатерина Бычкова дала прогноз на финал Australian Open — 2022 между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. Игра состоится 30 января.

Ставка: победа Рафаэля Надаля за 2.60.

Какой канал покажет матч Медведев — Надаль?

«Рафа в последний раз выигрывал в Австралии в 2009 году. И у него сейчас бешеное желание снова одержать победу. В финале US Open — 2019 был тяжелейший пятисетовый матч. Самого Надаля очень тяжело разгадать, его психологическое состояние. Когда мы ждали суперфинала Джокович — Надаль на Открытом чемпионате Австралии в 2019 году, испанец не сумел собраться. Он тогда буквально вышел, отстоял матч и поехал домой. Было видно, что не справился с давлением.



И всё же, на мой взгляд, по объёму опыта и всего остального фаворит финала — это Надаль».

Андрей Чесноков дал прогноз на матч Медведев — Надаль.

Беккер: после матча Надаль говорит правильные вещи, чего не скажешь о Медведеве.

Прогноз Андрея Ольховского на матч Медведев — Надаль.