Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Надаль — Медведев в финале Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе сделала прогноз на финальный матч Australian Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым.

Ставка: победа Медведева + тотал больше 3.5 сета за 2.42.

Где покажут матч Надаль — Медведев?

«Медведев стабилен, хорошо подаёт. Иногда даёт волю эмоциям, зато умеет завести себя на борьбу, вытащить себя на более высокий уровень. Надаль будет действовать спокойнее, монотоннее, однако сейчас кажется, что физические кондиции Рафы не то чтобы оставляют желать лучшего, но Медведев всё же готов лучше.



У Надаля была травма, хотя он постоянно рассказывает, что готов на сто процентов. Возможно, его волнует повреждение, но физически он готов не на сто процентов. Он играет не на грунте, а на харде. Скорее всего, Рафа будет строить свои розыгрыши через бэкхэнд. С бекхэндом у Даниила Медведева всё в порядке.



Если будет проходить подача и эмоции не захлестнут Медведева, то он победит в четырёх сетах».

Прогноз Евгения Кафельникова на матч Надаль — Медведев.

Прогноз Андрея Чеснокова на матч Надаль — Медведев.

Даниил Медведев: Надаль — будто бы идеальный человек.