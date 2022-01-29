Буркина-Фасо — Тунис: прогноз Павла Занозина на матч 1/4 финала Кубка Африки

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций сезона-2021/2022 Буркина-Фасо — Тунис.

Ставка: Буркина-Фасо выйдет в полуфинал за 2.20.

«Кубок африканских наций, конечно, очень забавный турнир. Много в нём странностей, но наблюдать интересно. И сейчас, когда всё уже добралось до решающих стадий — осталось восемь команд, конечно же, наверное, нелепостей будет меньше, чем на групповом этапе. И даже в 1/8, где Коморские острова всех поразили.

Где покажут матч Буркина-Фасо — Тунис?

Буркина-Фасо и Тунис — команды достаточно высокого уровня. При этом Тунис очень странно выглядит на этом турнире. И еле-еле они выбрались из группы — только с третьего места. Да, обыграли Нигерию, но почти полматча нигерийцы играли в меньшинстве. Вообще, на бумаге состав Туниса выглядит вроде бы сильным, но при этом совершенно они не впечатляют.



Буркина-Фасо — это команда, которая во многом зависит от одного человека — Бертрана Траоре, но дух у них прекрасный, в группе выступили здорово. По пенальти прошли Габон. На мой взгляд, команду тоже очень приличную. Так что для меня удивительно немножко, что фаворитом в этом матче считается Тунис. На мой взгляд, фавориты как раз — буркинады. Кстати, красивое слово. Именно так называют жителей Буркина-Фасо.



В общем, резюмируя, я люблю такие матчи, где моё мнение по фаворитам не совпадает с мнением букмекеров. Считаю, что здесь просто нужно ставить на проход Буркина-Фасо. Возможно, это будет не в основное время, а по пенальти, но, так или иначе, как мне кажется, что всё-таки именно эта команда должна выходить в полуфинал. Проход Буркина-Фасо за 2.20 практически. Круто».

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Где смотреть матч Гамбия — Камерун?