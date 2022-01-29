Надаль — Медведев: во сколько начало, где смотреть финал Australian Open, трансляция матча

В воскресенье, 30 января, состоится матч финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
«Он будто идеальный человек». Что нужно Медведеву для победы над Надалем?
Начало встречи — не ранее 11:30 мск. Прямое включение из Австралии можно будет посмотреть на телеканале Eurosport.
Эксперты уже дали свой прогноз, в котором отдают предпочтение Даниилу Медведеву: ставки на первую ракетку России принимаются с коэффициентом 1.52. Победа опытного Рафаэля Надаля оценивается в 2.62.
Также аналитики считают, что борьба в финале Australian Open будет упорной. Тотал больше 40.5 гейма идёт за 1.90, а тотал меньше 40.5 гейма — за 2.00. На пятый сет можно поставить за 3.30.
Напомним, в полуфинале Медведев в четырёх сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Надаль справился с итальянцем Маттео Берреттини.
Прогноз Анны Дмитриевой на матч Надаль — Медведев.
Кафельников: Надаль не выдержит темпа в матче с Медведевым.
Тарпищев: в матче Медведева и Надаля всё решит психика и физические возможности.
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