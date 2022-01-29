«Тампа-Бэй» — «Вегас»: ставка Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй» и «Вегас».

Ставка: победа «Тампа-Бэй» в основное время за 1.98.

«Вообще, это матч-модель возможного финала Кубка Стэнли — 2022. «Тампа» дважды брала серебряную чашу за последние два года. Команда чрезвычайно хороша и сбалансирована.

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Ещё недавно шла на первом месте в лиге (63 очка). Сейчас «Лайтнинг» пропустили вперёд «Флориду» (65), идя наравне с «Колорадо» (63). Но сила «Тампы» вполне понятна.



В последних семи матчах – шесть побед. Впечатляет, как «Тампа» раскалывает «Сан-Хосе» (7:1), «Анахайм» (5:1), «Баффало» (6:1). Правда, «Вегас» будет посильнее этих клубов. Лидерство в Тихоокеанском дивизионе (53 очка), солидный состав. Правда, немного потерялась игра – лишь две победы в последних семи матчах.



Если говорить о больных, то у «Тампы» в ковид-протокол попал Никита Кучеров. В защите будет не хватать Эрика Чернака. А у «Вегаса» не будет защитника Алекса Мартинеса, да все ждут, когда после операции вернётся Джек Айкел.



Я бы в этом матче взял кэф 1.98 на то, что «Тампа» победит в основное время. Всё-таки за хозяевами в этом матче должно быть преимущество, хотя потеря Кучерова выглядит серьёзной».

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