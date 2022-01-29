«Детройт» — «Торонто»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Детройт» и «Торонто».

Ставка: индивидуальный тотал «Торонто» больше 3.5 шайбы за 1.97.

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Команда иногда побеждает – вот выиграла три раза в последних 10 матчах. Вот буквально сегодня «Детройт» одолел «Питтсбург» в овертайме (3:2). Причём в гостях.



Но я бы не ждал сейчас больших подвигов от этой команды. Тем более переезд, играть уже на следующий день.



«Торонто» как раз отдыхал два дня. Восемь побед в 11 последних матчах. Команда солидная по составу, Остон Мэттьюс забивает чуть ли не в каждой игре. «Мэйпл Лифс» планомерно готовят к плей-офф. То есть акцент делается и на оборону, и на прагматичную надёжную игру. А не только лихую атаку.



Я бы в этом матче взял кэф 1.97 на то, что «Торонто» пробьёт индивидуальный тотал 3.5 шайбы. То есть забросит от четырёх шайб в ворота усталого «Детройта».

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