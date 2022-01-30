Рафаэль Надаль — Даниил Медведев: эксперты назвали фаворита финала Australian Open

Сегодня, 30 января, состоится матч финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Начало встречи — не ранее 11:30 мск.
Где покажут матч Медведев — Надаль?
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитом россиянина Даниила Медведева. Заключить пари на победу первой ракетки России можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1520 рублей. Победа опытного испанца Рафаэля Надаля оценивается коэффициентом 2.62.
Также аналитики считают, что борьба в финале Australian Open будет упорной. Тотал больше 40.5 гейма идёт за 1.90, а тотал меньше 40.5 гейма — за 2.00. На пятый сет можно поставить за 3.30.
Любопытно, что в случае победы каждый спортсмен побьёт мировой рекорд. Надаль будет иметь больше всех побед на турнирах «Большого шлема». Медведев сможет стать первым в Открытой эре теннисистом, которому вслед за дебютным титулом на мэйджоре удастся выиграть второй турнир «Большого шлема» подряд.
Прогноз Анны Дмитриевой на матч Надаль — Медведев.
Кафельников: Надаль не выдержит темпа в матче с Медведевым.
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