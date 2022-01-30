Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: где смотреть финал Australian Open, прямая трансляция

Сегодня, 30 января, состоится матч финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Прогноз Евгения Кафельникова на матч Медведев — Надаль.

Начало встречи — не ранее 11:30 мск. Прямое включение из Австралии можно будет посмотреть на телеканале Eurosport.



Ранее эксперты дали свой прогноз, в котором считают фаворитом Даниила Медведева: ставки на первую ракетку России принимаются с коэффициентом 1.52. Выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1520 рублей. Победа опытного Рафаэля Надаля оценивается в 2.62.



Также аналитики считают, что борьба в финале Australian Open будет упорной. Тотал больше 40.5 гейма идёт за 1.90, а тотал меньше 40.5 гейма — за 2.00. На пятый сет можно поставить за 3.30.

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Прогноз Анны Чакветадзе на матч Медведев — Надаль.

Прогноз тренера Серены Уильямс на матч Медведев — Надаль.