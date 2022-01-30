Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: где смотреть финал Australian Open, прямая трансляция

Сегодня, 30 января, состоится матч финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
Прогноз Евгения Кафельникова на матч Медведев — Надаль.
Начало встречи — не ранее 11:30 мск. Прямое включение из Австралии можно будет посмотреть на телеканале Eurosport.
Ранее эксперты дали свой прогноз, в котором считают фаворитом Даниила Медведева: ставки на первую ракетку России принимаются с коэффициентом 1.52. Выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1520 рублей. Победа опытного Рафаэля Надаля оценивается в 2.62.
Также аналитики считают, что борьба в финале Australian Open будет упорной. Тотал больше 40.5 гейма идёт за 1.90, а тотал меньше 40.5 гейма — за 2.00. На пятый сет можно поставить за 3.30.
«Он будто идеальный человек». Как Медведеву обыграть Надаля?
Прогноз Анны Чакветадзе на матч Медведев — Надаль.
- 30 января 2022
-
11:30
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:30
-
08:30
-
07:45
-
07:20
-
06:00
-
02:00
-
00:07
- 29 января 2022
-
23:00
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
17:10
-
16:30
-
16:05
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:30
-
10:17
-
09:30
-
08:30
-
00:45
- 28 января 2022
-
19:30
-
19:08
-
19:00