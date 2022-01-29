Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз Андрея Чеснокова на финал Australian Open

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков дал прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата Австралии.

Ставка: победа Даниила Медведева за 1.55.

Где покажут матч Медведев — Надаль?

«Я видел Надаля ещё тинейджером. На данный момент Рафа играет очень солидно. Пятый сет с Шаповаловым, первые два сета и четвёртый с Берреттини — отличный уровень тенниса. Нас ожидает очень хороший финал. После депортации Джоковича это именно тот финал, который должен был быть.



Даня не повторит прошлогодних ошибок — в 2021 году он сыграл слабо в финале АО против Джоковича. Даниил стал матёрым волком, всё должно быть хорошо. Если он будет играть на уровне четвёртого сета против Циципаса, то у него будет больше шансов победить Надаля. После выигрыша третьего сета Медведев снёс Циципаса, он попал просто все удары. Сумасшествие. Даня — монстр. С Надалем ему надо пробивать под заднюю и попадать в линии».

Прогноз Евгения Кафельникова на матч Медведев — Надаль.

«Он будто идеальный человек». Как Медведеву обыграть Надаля?

Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Медведев — Надаль.