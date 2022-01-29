Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз Андрея Чеснокова на финал Australian Open

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков дал прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата Австралии.
Ставка: победа Даниила Медведева за 1.55.
Где покажут матч Медведев — Надаль?
«Я видел Надаля ещё тинейджером. На данный момент Рафа играет очень солидно. Пятый сет с Шаповаловым, первые два сета и четвёртый с Берреттини — отличный уровень тенниса. Нас ожидает очень хороший финал. После депортации Джоковича это именно тот финал, который должен был быть.
Даня не повторит прошлогодних ошибок — в 2021 году он сыграл слабо в финале АО против Джоковича. Даниил стал матёрым волком, всё должно быть хорошо. Если он будет играть на уровне четвёртого сета против Циципаса, то у него будет больше шансов победить Надаля. После выигрыша третьего сета Медведев снёс Циципаса, он попал просто все удары. Сумасшествие. Даня — монстр. С Надалем ему надо пробивать под заднюю и попадать в линии».
Прогноз Евгения Кафельникова на матч Медведев — Надаль.
«Он будто идеальный человек». Как Медведеву обыграть Надаля?
- 29 января 2022
-
17:30
-
17:10
-
16:30
-
16:05
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:30
-
10:17
-
09:30
-
08:30
-
00:45
- 28 января 2022
-
19:30
-
19:08
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 27 января 2022
-
23:38
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00