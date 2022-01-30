Эксперты оценили шансы Александра Головина забить в первом матче после возвращения

Сегодня, 30 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» — «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Феликс Болар» во французском Лансе, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Прогноз на матч «Ланс» — «Монако»: монегаски начинают новую жизнь.

Эксперты уже дали свой прогноз. Они не могут выделить явного фаворита. Заключить пари на победу «Ланса» в основное время можно с коэффициентом 2.81 (это 34% вероятности). Успех «Монако» оценён в 2.62 (38%). Ничья по итогам 90 минут игры доступна в букмекерских конторах за 3.47 (28%).

Сообщается, что Александр Головин попал в заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции. Ранее он несколько дней работал в общей группе. Сделать ставку на гол российского игрока эксперты предлагают с коэффициентом 6.00, что равно примерно 17% вероятности.

Напомним, полузащитник пропустил пять предыдущих матчей команды из-за дискомфорта в мышце ноги. В последний раз он выходил на поле 19 декабря. Всего на его счету три гола и пять результативных передач в этом сезоне.

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