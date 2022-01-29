Медведев — Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на финал Открытого чемпионата Австралии

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделал прогноз на финал Australian Open — 2022, в котором россиянин Даниил Медведев сразится с Рафаэлем Надалем из Испании. Игра пройдёт 30 января.
Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.65.
Где покажут матч Медведев — Надаль?
«Если учитывать уровень игры Рафаэля в Австралии, следует признать, что шансы на трофей у Даниила хорошие. Нужно действовать максимально собрано и хладнокровно. Как в решающем матче US Open — 2021 с Новаком Джоковичем. На данный момент шансы равны.
По качеству тенниса Даниил вполне способен забрать титул, но тут крайне важен будет психологический аспект. В полуфинале Даниил сломил сопротивление Циципаса, однако было волнительно. Грека не хватило на ключевой отрезок», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Прогноз Софьи Тартаковой на матч Медведев — Надаль с коэффициентом 3.60.
Андрей Ольховский дал прогноз на матч Медведев — Надаль.
Тарпищев рассказал, сколько времени потребуется Медведеву для восстановления после АО.
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