Бейдер — Молдавский: прямая трансляция боя, прогнозы и коэффициенты

30 января в Финиксе (США) пройдёт вечер смешанных единоборств Bellator 273. В главном событии американец Райан Бейдер сразится с россиянином Валентином Молдавским.

Прогноз Александра Емельяненко на бой Бейдер — Молдавский.

На кону будет стоять чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Бейдер — абсолютный чемпион Bellator, у Молдавского пояс временного чемпиона организации.

Бойцы выйдут в октагон не ранее 6:00 мск. В прямом эфире поединок покажет «Okko Спорт», на ТВ трансляции не будет.

Букмекеры отдают преимущество Валентину Молдавскому. Сделать ставку на победу россиянина предлагается с коэффициентом 1.45: потенциальный выигрыш с 1000 рублей — 1450 рублей. Успех Бейдера доступен за 1.93, ничья — за 50.0.

Если бой пройдёт всю дистанцию, зайдёт коэффициент 2.35. Досрочное завершение поединка оценено в 1.60.

Где покажут бой Бейдер — Молдавский?

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