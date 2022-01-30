Надаль — Медведев: во сколько начало финала Australian Open, по какому каналу покажут

Финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым состоится 30 января в Мельбурне.
Тренер Серены Уильямс дал прогноз на матч Надаль — Медведев.
Начало запланировано на 11:35 мск, в прямом эфире матч покажет телеканал «Евроспорт».
Даниил Медведев станет первой ракеткой мира в случае победы. Рафаэль Надаль в случае выигрыша станет рекордсменом по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема». Сейчас у него по 20 ТБШ наряду с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.
Букмекеры отдают предпочтение Даниилу Медведеву, его шансы оцениваются коэффициентом 1.55 (около 65% вероятности). На победу Надаля предлагается заключить пари за 2.60 (35%).
Победа Даниила Медведева с форой (-2.5 гейма) идёт за 1.75, победа Медведева в трёх сетах — за 3.60.
Прогноз Надежды Петровой на матч Надаль — Медведев.
Елена Веснина дала прогноз на матч Надаль — Медведев.
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