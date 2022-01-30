«Ланс» — «Монако»: время начала, сыграет ли Головин, где смотреть матч Кубка Франции

30 января состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск.

Прямой эфир из Франции можно посмотреть на канале «Матч Футбол 2».

Ранее эксперты дали прогноз, в котором не могут выявить явного фаворита. Поставить на победу «Ланса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87. Успех «Монако» оценён экспертами в 2.68. Ставки на ничью принимаются за 3.56.



Согласно информации пресс-службы монегасков, Александр Головин попал в заявку на игру. Ранее он несколько дней работал в общей группе.

Напомним, полузащитник сборной России пропустил пять предыдущих матчей команды из-за дискомфорта в мышце ноги. В последний раз он выходил на поле 19 декабря. Всего на его счету три гола и пять результативных передач в этом сезоне.