«Рейнджерс» — «Сиэтл»: ставка Виталия Славина на матч дебютанта НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» примут «Сиэтл».
Ставка 1: итоговая победа «Рейнджерс» за 1.51.
Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.02.
«Когда команде, как аутсайдеру «Сиэтлу», нечего терять, она особенно опасна. «Питтсбург» имел возможность в этом убедиться в предыдущем туре. «Пингвины» на своём поле явно недооценили новичков лиги, а перестроиться по ходу встречи не сумели. Более того, в третьем периоде «кракены» задавили хозяев, перебросав их 18 – 4! В итоге «Сиэтл» сенсационно взял верх в овертайме – 2:1.
Какой канал покажет матч «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»?
Так что лёгкой прогулки «Рейнджерс» ждать не приходится. Тем более команда потеряла после стыка с защитником «колумбов» Гавриковым лучшего игрока обороны прошлого сезона НХЛ Фокса. Его отсутствие было очень заметно в последнем матче ньюйоркцев, в котором уступили «Миннесоте» — 2:3, хотя до 33-й минуты вели 2:0. Подвела реализация большинства, которое без Фокса на синей линии сразу провисло.
Но это поражение будет для «рейнджеров» и предостережением – добытое преимущество нужно холить и лелеять. К тому же и первая игра с «Сиэтлом» в гостях в ноябре получилась непростой. До 53-й минуты счёт держался ничейный – 1:1, когда Фокс с подачи Панарина забросил вторую шайбу, а третью «синие рубашки» отправили уже в пустые ворота. Отметим, что «кракены» перебросали гостей 32 – 18!
Ворота тогда защищал новый король Нью-Йорка Шестёркин, по идее, Игорь должен сыграть и в этот раз. А значит, много голов в матче ждать не стоит. Потому поставил бы тотал, что забросят не более пяти шайб, а победят всё-таки «Рейнджерс» — пусть и за пределами основного времени».
Капризова угощают борщом и купают в овациях. Как Кирилл стал суперзвездой НХЛ.
Где смотреть матч «Айлендерс» — «Миннесота»?
- 30 января 2022
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
11:30
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:30
-
08:30
-
07:45
-
07:20
-
06:00
-
02:00
-
00:07
- 29 января 2022
-
23:00
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
17:10
-
16:30
-
16:05
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:30
-
10:17