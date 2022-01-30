«Рейнджерс» — «Сиэтл»: ставка Виталия Славина на матч дебютанта НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» примут «Сиэтл».

Ставка 1: итоговая победа «Рейнджерс» за 1.51.

Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.02.

«Когда команде, как аутсайдеру «Сиэтлу», нечего терять, она особенно опасна. «Питтсбург» имел возможность в этом убедиться в предыдущем туре. «Пингвины» на своём поле явно недооценили новичков лиги, а перестроиться по ходу встречи не сумели. Более того, в третьем периоде «кракены» задавили хозяев, перебросав их 18 – 4! В итоге «Сиэтл» сенсационно взял верх в овертайме – 2:1.

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Так что лёгкой прогулки «Рейнджерс» ждать не приходится. Тем более команда потеряла после стыка с защитником «колумбов» Гавриковым лучшего игрока обороны прошлого сезона НХЛ Фокса. Его отсутствие было очень заметно в последнем матче ньюйоркцев, в котором уступили «Миннесоте» — 2:3, хотя до 33-й минуты вели 2:0. Подвела реализация большинства, которое без Фокса на синей линии сразу провисло.



Но это поражение будет для «рейнджеров» и предостережением – добытое преимущество нужно холить и лелеять. К тому же и первая игра с «Сиэтлом» в гостях в ноябре получилась непростой. До 53-й минуты счёт держался ничейный – 1:1, когда Фокс с подачи Панарина забросил вторую шайбу, а третью «синие рубашки» отправили уже в пустые ворота. Отметим, что «кракены» перебросали гостей 32 – 18!



Ворота тогда защищал новый король Нью-Йорка Шестёркин, по идее, Игорь должен сыграть и в этот раз. А значит, много голов в матче ждать не стоит. Потому поставил бы тотал, что забросят не более пяти шайб, а победят всё-таки «Рейнджерс» — пусть и за пределами основного времени».

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