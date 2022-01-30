«Порту» — «Маритиму»: ставка Владислава Турова на матч 20-го тура чемпионата Португалии

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 20-го тура Примейры «Порту» — «Маритиму».

Ставка: обе забьют за 2.28.

«Порту» — лидер чемпионата, у которого одна из лучших атак. В домашних турах «драконы» забили больше любой команды в Португалии, а именно 25 мячей в девяти играх. Неудивительно, что «Порту» — одна из двух команд чемпионата, которая забивала во всех турах этого сезона, и сегодняшний матч, скорее всего, серию без забитых мячей не прервёт.

Прогноз Александра Мостового на матч «Порту» — «Маритиму».

Другое дело — гол от гостей. Здесь, конечно, всё сложнее, но не безнадёжно. В активе «Маритиму» 24 забитых мяча, 11 из которых были забиты в 10 гостевых турах. Тем не менее в гостях забивали в восьми случаях, не удалось забить только «Спортингу» и «Фамаликану».



Конечно, «Порту» сложно забить любой команде, особенно в гостях. Однако «драконы» всегда играют с позиции силы, то есть большими силами в атаку. В такой ситуации будут оставаться свободные зоны для контратак «Маритиму». Также нужно учитывать, что у хозяев по-прежнему вне игры основной крайний защитник Жоао Мариу, без которого «драконы» во всех четырёх играх нового года пропускали минимум гол, включая команды из красной зоны — «Фамаликан» и «Белененсеш». В общем, шансы на обмен забитыми мячами достаточно хорошие, при этом цена очень высокая».

Диего Коста может продолжить карьеру в «Барселоне».

Ставка на матч «ПСЖ» — «Ницца».

Серхио Рамос снова получил травму и не сыграет за «ПСЖ» в ближайшем матче.