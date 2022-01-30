Египет — Марокко: где смотреть онлайн, какой канал покажет матч КАН-2022, трансляция

Сегодня, 30 января, на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун) пройдёт матч 1/4 финала Кубка африканских наций по футболу между сборными Египта и Марокко.
Прогноз Артура Петросьяна на матч Египет — Марокко.
Начало встречи запланировано на 18:00 мск. В прямом эфире матч можно посмотреть онлайн на сервисе Okko.Sport.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу марокканцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех египтян оценён экспертами в 3.22. Ставки на ничью принимаются за 2.86.
Аналитики также уверены, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.53.
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