«Ланс» — «Монако»: где смотреть матч Кубка Франции, онлайн трансляция, прямой эфир

Сегодня, 30 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск.
Прямой эфир из Франции можно посмотреть на канале «Матч Футбол 2».
Ранее эксперты дали прогноз, в котором не могут выявить явного фаворита. Поставить на победу «Ланса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87. Успех «Монако» оценён экспертами в 2.68. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.56.
Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.
Сообщается, что Александр Головин попал в заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции. Сделать ставку на гол российского игрока эксперты предлагают с коэффициентом 6.00.
Серхио Рамос снова получил травму и не поможет «ПСЖ» в ближайшем матче.
Ставка на матч «ПСЖ» — «Ницца».
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