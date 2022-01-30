«Ланс» — «Монако»: где смотреть матч Кубка Франции, онлайн трансляция, прямой эфир

Сегодня, 30 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск.



Прямой эфир из Франции можно посмотреть на канале «Матч Футбол 2».



Ранее эксперты дали прогноз, в котором не могут выявить явного фаворита. Поставить на победу «Ланса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87. Успех «Монако» оценён экспертами в 2.68. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.56.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Сообщается, что Александр Головин попал в заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции. Сделать ставку на гол российского игрока эксперты предлагают с коэффициентом 6.00.

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Ставка на матч «ПСЖ» — «Ницца».

Чего ждать от матча «Ланс» — «Монако»?