«Айлендерс» — «Миннесота»: когда играют, во сколько начало, где смотреть матч НХЛ

В ночь с 30 на 31 января в Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесотой Уайлд». Команды выйдут на лёд в 03:30 мск, а в прямом эфире встречу покажут сервис Wink и «Яндекс.Спорт».

Эксперты уже дали свой прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.74, успех «Уайлд» оценён в букмекерских конторах в 2.22. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30.

Аналитики не уверены, что матч НХЛ 31 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.83. Гол в первые 10 минут идёт за 1.75, вероятность серии буллитов оценена в 8.20.