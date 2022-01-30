Эксперты оценили шансы Кирилла Капризова набрать очки в 11-м матче НХЛ подряд

31 января в Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесотой Уайлд». Команды выйдут на лёд в 03:30 мск, а в прямом эфире встречу покажут сервис Wink и «Яндекс.Спорт».

Эксперты уже дали свой прогноз. Они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.74, а успех «Уайлд» оценён в букмекерских конторах в 2.22. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30.

Если Кирилл Капризов забьёт гол, сыграет коэффициент 2.40, что равно примерно 42% вероятности. Поставить на то, что «Миннесота» при этом не проиграет в основное время, можно за 3.20.



Напомним, российский форвард набирает очки уже 10 игр подряд в НХЛ. За это время он успел забросить семь шайб и сделать 11 голевых передач. Всего у россиянина 51 (17+34) балл по системе «гол+пас» в этом сезоне.