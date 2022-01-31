Кацпер Жук — Роман Сафиуллин: прогноз Ивана Маркевича на матч турнира в Монпелье

Профессиональный каппер Иван Маркевич дал прогноз на матч турнира в Монпелье Кацпер Жук — Иван Маркевич.



Ставка: победа Сафиуллина с форой (-2.5) за 1.84.



«Сафиуллин отлично начал сезон, показав качественный теннис на Кубке АТР. Уровень его соперников был достаточно высокий, но Роман смог одержать две победы, а также играл на равных с представителями Топ-15 Синнером и Шаповаловым.

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На текущем турнире Сафиуллин очень хорошо стартовал, уверенно одолев местного теннисиста Люка ван Аша со счётом 6:1, 6:1.



Жук порой способен играть на хорошем уровне, но ему очень не хватает стабильности, поэтому он является 171-й ракеткой мира. Считаю, что Роман обладает более эффективной подачей, чем соперник, а в игре на задней линии он будет действовать активнее и разнообразнее.



Думаю, что Сафиуллин одержит победу с форой минимум в три гейма», — сказал Маркевич.

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