«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз Павла Занозина на матч 1/8 финала Кубка Франции

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца».



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Две лучшие команды страны на данный момент. «ПСЖ» отлично выступает в своей лиге, а «Ницца» — лучшая среди всех остальных.

Какой канал покажет матч «ПСЖ» — «Ницца»?

В этом смысле будет очень интересно, насколько сильно вложатся парижане в кубковый матч, потому что они всегда достаточно серьёзно относятся и к Кубку Франции, и к Кубку французской лиги. Стараются во всех домашних турнирах побеждать.



«Ницца» имеет реальный шанс побороться за трофей, хотя до него ещё достаточно много этапов, но у них суперсложная задача. Конечно, им нужно попытаться сыграть максимально аккуратно. Если посмотреть на последние матчи чемпионата, «Ницца» легко одолела «Метц», «ПСЖ» — ещё легче «Реймс» со счётом 4:0. Видно, забивать сейчас готовы и те и другие. Кубковые матчи, думаю, располагают к более раскованной игре, чем обычно это бывает. Предположу, что обе забьют в этой встрече, коэффициент хороший — 1.72.

«Ницца» совершенно спокойно способна забить своему сопернику, ну а Париж не обходится без голов в каждом матче. Поэтому ставка обе забьют в данном случае — логичный выбор», — сказал Занозин.

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