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Александр Бублик — Таллон Грикспор: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Монпелье

Александр Бублик — Таллон Грикспор: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Монпелье
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира во Франции Александр Бублик – Таллон Грикспор.

Ставка: ТБ 21.5 за 1.56.

«24-летнему Александру Бублику, представляющему Казахстан, в первом круге турнира в Монпелье будет противостоять почти его ровесник – 25-летний голландец Таллон Грикспор. Бублик – 37-й в мировом рейтинге, Грикспор – 62-й.

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Оба они выступали на завершившемся в воскресенье Открытом чемпионате Австралии, прошли первый круг, а во втором уступили. Причём если Бублик проиграл вчистую французу Монфису (20-я ракетка мира) – 0:3, выиграв лишь пять геймов, то Грикспор лишь в пятом сете проиграл матч испанцу Пабло Карреньо-Бусте (21-я ракетка мира). Этот поединок длился больше четырёх часов!

На Кубке Дэвиса в марте 2020 года Бублик и Грикспор встречались между собой и тогда теннисист из Казахстана был сильнее – 2:0, выиграв оба сета на тай-брейках. Если смотреть на котировки, то сейчас фаворит голландец. Аналитиков, видимо, вдохновила его игра с испанцем в Австралии. На мой взгляд, шансы их примерно равны, а потому нельзя исключать того, что победитель определится в третьем сете. Мой выбор – тотал больше 21.5 гейма», — сказала Петрова.

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