Александр Бублик — Таллон Грикспор: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Монпелье

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира во Франции Александр Бублик – Таллон Грикспор.
Ставка: ТБ 21.5 за 1.56.
«24-летнему Александру Бублику, представляющему Казахстан, в первом круге турнира в Монпелье будет противостоять почти его ровесник – 25-летний голландец Таллон Грикспор. Бублик – 37-й в мировом рейтинге, Грикспор – 62-й.
Евгений Кафельников: Медведев будет величайшим в истории российским теннисистом.
Оба они выступали на завершившемся в воскресенье Открытом чемпионате Австралии, прошли первый круг, а во втором уступили. Причём если Бублик проиграл вчистую французу Монфису (20-я ракетка мира) – 0:3, выиграв лишь пять геймов, то Грикспор лишь в пятом сете проиграл матч испанцу Пабло Карреньо-Бусте (21-я ракетка мира). Этот поединок длился больше четырёх часов!
На Кубке Дэвиса в марте 2020 года Бублик и Грикспор встречались между собой и тогда теннисист из Казахстана был сильнее – 2:0, выиграв оба сета на тай-брейках. Если смотреть на котировки, то сейчас фаворит голландец. Аналитиков, видимо, вдохновила его игра с испанцем в Австралии. На мой взгляд, шансы их примерно равны, а потому нельзя исключать того, что победитель определится в третьем сете. Мой выбор – тотал больше 21.5 гейма», — сказала Петрова.
«Ребёнок перестал мечтать». Исповедь Медведева после поражения в финале Australian Open.
Медведев серьёзно сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP.
- 31 января 2022
-
18:00
-
17:44
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
11:00
-
10:00
- 30 января 2022
-
22:00
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
11:30
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:30
-
08:30
-
07:45