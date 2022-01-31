«СКА-Нева» — «Буран»: ставка Анатолия Емелина на матч ВХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч ВХЛ «СКА-Нева» – «Буран».
Ставка: победа «СКА-Невы» с форой (-2.5) за 1.81.
«Два последних домашних матча питерцы выиграли с общим счетом 16:1, разгромив команды из Тулы и Тамбова, а до этого привезли с выезда Красноярск — Ангарск — Омск — Новокузнецк шесть очков из восьми возможных.
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Удачное выступление в последнее время позволило выйти на второе место в турнирной таблице. По потерянным очкам армейцы всего на балл отстают от лидера турнира – «Югры» из Ханты-Мансийска.
Воронежский «Буран» уже давно потерял шансы на попадание в плей-офф. Предел команды – 20-е место, да и то до него ещё нужно добраться. С учётом этой встречи воронежцам предстоит сыграть восемь матчей. Думаю, что возможно подняться на одно-два места в таблице, но не более.
В матче первого круга питерцы выиграли в Воронеже – 2:0, забросив обе шайбы во втором периоде. На этот раз матч будет более результативным. В победе клуба из Санкт-Петербурга сомнений нет. Выбираю ставку «победа хозяев с форой (-2,5) шайбы», — сказал Емелин.
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