Ставка на бразильский волейбол принесла клиенту «Фонбет» 11 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на матч бразильской волейбольной Суперлиги B между командами «Нитерои» и «АПРОВ/Шапеко». По ходу третьей партии он поставил 5 млн рублей на победу гостей в сете. Букмекер оценил данный исход коэффициентом 2.20.

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Сет проходил в равной борьбе с некоторым преимуществом хозяев площадки, они вели большую часть партии. Однако к концовке команды подошли с равными шансами и в итоге ушли на баланс — 24:24. Здесь гости проявили себя с лучшей стороны, набрав два брейковых очка. В итоге сет завершился со счётом 27:25 в пользу клуба «АПРОВ/Шапеко». Матч со счётом 3:0 также выиграли гости.



Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась успешной. На выплату он получил 11 млн рублей.

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