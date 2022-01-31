Ставка на бразильский волейбол принесла клиенту «Фонбет» 11 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на матч бразильской волейбольной Суперлиги B между командами «Нитерои» и «АПРОВ/Шапеко». По ходу третьей партии он поставил 5 млн рублей на победу гостей в сете. Букмекер оценил данный исход коэффициентом 2.20.
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Сет проходил в равной борьбе с некоторым преимуществом хозяев площадки, они вели большую часть партии. Однако к концовке команды подошли с равными шансами и в итоге ушли на баланс — 24:24. Здесь гости проявили себя с лучшей стороны, набрав два брейковых очка. В итоге сет завершился со счётом 27:25 в пользу клуба «АПРОВ/Шапеко». Матч со счётом 3:0 также выиграли гости.
Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась успешной. На выплату он получил 11 млн рублей.
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