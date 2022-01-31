Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Ставка на бразильский волейбол принесла клиенту «Фонбет» 11 млн рублей

Ставка на бразильский волейбол принесла клиенту «Фонбет» 11 млн рублей
Комментарии

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на матч бразильской волейбольной Суперлиги B между командами «Нитерои» и «АПРОВ/Шапеко». По ходу третьей партии он поставил 5 млн рублей на победу гостей в сете. Букмекер оценил данный исход коэффициентом 2.20.

Евгений Кузнецов сыграет в Матче звёзд НХЛ.

Сет проходил в равной борьбе с некоторым преимуществом хозяев площадки, они вели большую часть партии. Однако к концовке команды подошли с равными шансами и в итоге ушли на баланс — 24:24. Здесь гости проявили себя с лучшей стороны, набрав два брейковых очка. В итоге сет завершился со счётом 27:25 в пользу клуба «АПРОВ/Шапеко». Матч со счётом 3:0 также выиграли гости.

Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась успешной. На выплату он получил 11 млн рублей.

Как заработать на пляжном волейболе: в чём отличия от классики, советы новичкам.

«Ребёнок перестал мечтать». Исповедь Медведева после поражения в финале Australian Open.

Семак сравнил новичка «Зенита» Юри Алберто с Азмуном.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022