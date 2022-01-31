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Эксперты оценили шансы Даниила Медведев выиграть «Ролан Гаррос»

Эксперты оценили шансы Даниила Медведев выиграть «Ролан Гаррос»
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Букмекеры обновили линию на победителя «Ролан Гаррос» после завершения Открытого чемпионата Австралии. В финале Australian Open-2022 испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.

«Ребёнок перестал мечтать». Исповедь Медведева после поражения в финале Australian Open.

Надаль считается фаворитом «Ролан Гаррос». Поставить на очередную победу Рафаэля на грунтовом турнире серии «Большого шлема» предлагается с коэффициентом 2.50: при успехе с 1000 рублей вы получите 2500 рублей.

Вторым в списке претендентов идёт Новак Джокович (3.20), однако участие серба остаётся под вопросом из-за отсутствия вакцинации. Тройку фаворитов замыкает грек Стефанос Циципас (5.00).

Ниже оценены шансы австрийца Доминика Тима (8.00), Александра Зверева из Германии (15.0) и Карлоса Алькараса из Испании (21.0).

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв делят седьмые-восьмые места в списке фаворитов. Поставить на победу каждого из них можно за 25.0.

Действующий победитель «Ролан Гаррос» — Новак Джокович. В финале он обыграл Стефаноса Циципаса.

Медведев серьёзно сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP.

Евгений Кафельников: Медведев будет величайшим в истории российским теннисистом.

Василий Уткин: Надаль показал настоящее величие в финале с Медведевым.

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