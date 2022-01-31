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Экспресс с огромным коэффициентом принёс клиенту Фонбет 4.34 млн рублей

Экспресс с огромным коэффициентом принёс клиенту Фонбет 4.34 млн рублей
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Клиент букмекерской компании Фонбет поставил 500 рублей на экспресс из трёх событий. Он сделал ставку на то, что бой UFC 271 между Саидом Нурмагомедовым и Коди Стамманом завершится на первой же минуте с коэффициентом 25.00.

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Кроме того, игрок поставил на победу «Атлетико» в матче Примеры с «Валенсией» при счёте 0:2 с коэффициентом 56.00, а также на успех «Браги» в матче чемпионата Португалии со «Спортингом» при счёте 0:1. Букмекер оценил вероятность такого развития событий коэффициентом 6.20. Общий коэффициент экспресса составил 8680.00.

Нужно сказать, что игроку сопутствовало невероятное везение. Проще всего вышло с Нурмагомедовым. Саид победил соперника удушающим приёмом, затратив на это всего 51 секунду. А вот в футбольных матча всё было намного сложнее. «Атлетико» на 89-й минуте проигрывал 1:2, но за 3 минуты перевернул игру: голы забили Корреа и Эрмосо. «Брага» сравняла счёт на 52-й минуте и казалось, что матч завершится со счётом 1:1, но на 7-й (!) добавленной минуте Жан-Батист Горби забил гол и принёс победу гостям.

Таким образом, невероятный экспресс доехал! На выплату клиент Фонбет получил 4 340 000 рублей.

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