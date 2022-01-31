Экспресс с огромным коэффициентом принёс клиенту Фонбет 4.34 млн рублей

Клиент букмекерской компании Фонбет поставил 500 рублей на экспресс из трёх событий. Он сделал ставку на то, что бой UFC 271 между Саидом Нурмагомедовым и Коди Стамманом завершится на первой же минуте с коэффициентом 25.00.
Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу введения Fan ID.
Кроме того, игрок поставил на победу «Атлетико» в матче Примеры с «Валенсией» при счёте 0:2 с коэффициентом 56.00, а также на успех «Браги» в матче чемпионата Португалии со «Спортингом» при счёте 0:1. Букмекер оценил вероятность такого развития событий коэффициентом 6.20. Общий коэффициент экспресса составил 8680.00.
Нужно сказать, что игроку сопутствовало невероятное везение. Проще всего вышло с Нурмагомедовым. Саид победил соперника удушающим приёмом, затратив на это всего 51 секунду. А вот в футбольных матча всё было намного сложнее. «Атлетико» на 89-й минуте проигрывал 1:2, но за 3 минуты перевернул игру: голы забили Корреа и Эрмосо. «Брага» сравняла счёт на 52-й минуте и казалось, что матч завершится со счётом 1:1, но на 7-й (!) добавленной минуте Жан-Батист Горби забил гол и принёс победу гостям.
Таким образом, невероятный экспресс доехал! На выплату клиент Фонбет получил 4 340 000 рублей.
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