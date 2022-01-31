«ПСЖ» — «Ницца»: где смотреть матч Кубка Франции, во сколько начало, какие прогнозы

31 января состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца». Начало игры — в 23:15 мск. На территории России встречу в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ».
Почему Месси разочарует в матче с «Ниццей» без помощи Неймара?
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев поля: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «Ниццы» оценён экспертами в 6.55. Ставки на ничью принимаются за 4.80.
Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Ницца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.78.
«ПСЖ» — «Ницца». Букмекеры назвали шансы Месси забить второй гол во Франции.
«Барселона» согласна отпустить Усмана Дембеле в «ПСЖ».
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